安碁資訊營收／7月2.11億元、年增8.89% 升級SOC加值服務

資安服務廠商安碁資訊（6690）自結今年7月合併營收2.11億元，月減11.93%、但年增8.89%；累計合併營收14.95億元，年增 14.33%，受惠於資安監控與顧問服務需求穩定成長，本月成功連續取得財團法人金融聯合徵信中心及桃園市政府智慧城鄉發展委員會資安指標型專案，展現核心業務在資安服務市場的競爭優勢與客戶需求成長動能持續。

AI浪潮席捲全球，人工智慧的應用正從以生成內容、對話互動為主的生成式AI，快速邁向主動執行任務的代理式AI（Agentic AI）及由多個不同專長的AI Agent共同合作的多代理式AI（Multi-Agent）新時代。AI 不僅改變企業營運模式，也重新定義資訊安全的防禦策略與資安維運中心（SOC）的運作方式。

根據英國權威科技研究機構Omdia發布的《2025全球資安決策者調查》指出，企業AI資安投資有73%的預算聚焦於運用AI提升資安防禦能力，27%投入保護AI應用本身的安全，顯示企業正積極導入AI提升營運效率與防禦效能，但AI治理與新型威脅防護仍存在成長空間。隨著攻擊手法日益自動化、智慧化，資安監控中心（SOC）也正從傳統仰賴人工監控、事件分析與回應處置的模式，逐步朝向自主分析、人機協作與AI資安營運模式發展，以提升事件處理效率與整體資安韌性。

安碁資訊總經理吳乙南表示：作為臺灣首屈一指的資安服務商，近年持續推動AI賦能策略，透過自主AI模型訓練、資安知識持續學習及流程自動化，將AI深度融入SOC監控，進行自主分析與自動化應變，全面提升SOC智慧化能力。目前已推出AI知識關聯分析服務、深暗網風險帳號監控服務及AI主動威脅狩獵服務，運用AI快速整合資訊安全事件，自動辨識異常行為、追蹤高風險帳號活動，並主動搜尋潛藏的未知威脅，協助企業更早發現風險、加速事件調查與應變處置。

在AI SOC賦能加值服務的基礎上，安碁資訊公司進一步結合子公司宏碁雲架構推出Agentic AI解決方案「安答Anda」，透過多代理人Multi-Agent架構，將AI技術導入安全流程，透過警報分流、威脅獵捕及提供安全事件的洞察，協助識別潛在威脅並迅速回應，幫助維運工程師減輕工作負擔。安答具備強大的數據洞察力，透過關聯分析，掌握風險趨勢制定精準的行動處置建議，大幅提升事件分析品質與處置效率，全面提升資安防護的效率。

安碁資訊總經理吳乙南強調：代理式AI的導入並非取代資安人才，而是重新定義SOC的人機協作模式。透過AI承擔大量重複性分析、資料關聯與事件調查工作，讓資安工程師能將更多心力投入高價值的威脅研判、風險治理與決策分析，進一步提升整體資安營運效能。

從AI輔助分析到Agentic AI技術發展，安碁資訊把25年累積的資安維運管理實戰經驗轉化為AI模型，透過人機協同智慧決策支援與流程自動化，大幅降低警報疲勞與人力負荷，加速安全事件研判與應變效率，推動SOC從人力密集型作業邁向AI驅動的智慧營運新模式。讓AI不只是提升效率的工具，更成為企業資安團隊值得信賴的戰略夥伴，攜手企業打造安全、智慧與具韌性的數位未來。