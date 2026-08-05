快訊

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

最想談又動武最多 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

女兒成詐團洗錢人頭戶 北市信義分局長：一時不察學到教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

安碁資訊營收／7月2.11億元、年增8.89% 升級SOC加值服務

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

資安服務廠商安碁資訊（6690）自結今年7月合併營收2.11億元，月減11.93%、但年增8.89%；累計合併營收14.95億元，年增 14.33%，受惠於資安監控與顧問服務需求穩定成長，本月成功連續取得財團法人金融聯合徵信中心及桃園市政府智慧城鄉發展委員會資安指標型專案，展現核心業務在資安服務市場的競爭優勢與客戶需求成長動能持續。

AI浪潮席捲全球，人工智慧的應用正從以生成內容、對話互動為主的生成式AI，快速邁向主動執行任務的代理式AI（Agentic AI）及由多個不同專長的AI Agent共同合作的多代理式AI（Multi-Agent）新時代。AI 不僅改變企業營運模式，也重新定義資訊安全的防禦策略與資安維運中心（SOC）的運作方式。

根據英國權威科技研究機構Omdia發布的《2025全球資安決策者調查》指出，企業AI資安投資有73%的預算聚焦於運用AI提升資安防禦能力，27%投入保護AI應用本身的安全，顯示企業正積極導入AI提升營運效率與防禦效能，但AI治理與新型威脅防護仍存在成長空間。隨著攻擊手法日益自動化、智慧化，資安監控中心（SOC）也正從傳統仰賴人工監控、事件分析與回應處置的模式，逐步朝向自主分析、人機協作與AI資安營運模式發展，以提升事件處理效率與整體資安韌性。

安碁資訊總經理吳乙南表示：作為臺灣首屈一指的資安服務商，近年持續推動AI賦能策略，透過自主AI模型訓練、資安知識持續學習及流程自動化，將AI深度融入SOC監控，進行自主分析與自動化應變，全面提升SOC智慧化能力。目前已推出AI知識關聯分析服務、深暗網風險帳號監控服務及AI主動威脅狩獵服務，運用AI快速整合資訊安全事件，自動辨識異常行為、追蹤高風險帳號活動，並主動搜尋潛藏的未知威脅，協助企業更早發現風險、加速事件調查與應變處置。

在AI SOC賦能加值服務的基礎上，安碁資訊公司進一步結合子公司宏碁雲架構推出Agentic AI解決方案「安答Anda」，透過多代理人Multi-Agent架構，將AI技術導入安全流程，透過警報分流、威脅獵捕及提供安全事件的洞察，協助識別潛在威脅並迅速回應，幫助維運工程師減輕工作負擔。安答具備強大的數據洞察力，透過關聯分析，掌握風險趨勢制定精準的行動處置建議，大幅提升事件分析品質與處置效率，全面提升資安防護的效率。

安碁資訊總經理吳乙南強調：代理式AI的導入並非取代資安人才，而是重新定義SOC的人機協作模式。透過AI承擔大量重複性分析、資料關聯與事件調查工作，讓資安工程師能將更多心力投入高價值的威脅研判、風險治理與決策分析，進一步提升整體資安營運效能。

從AI輔助分析到Agentic AI技術發展，安碁資訊把25年累積的資安維運管理實戰經驗轉化為AI模型，透過人機協同智慧決策支援與流程自動化，大幅降低警報疲勞與人力負荷，加速安全事件研判與應變效率，推動SOC從人力密集型作業邁向AI驅動的智慧營運新模式。讓AI不只是提升效率的工具，更成為企業資安團隊值得信賴的戰略夥伴，攜手企業打造安全、智慧與具韌性的數位未來。

資安 營收

延伸閱讀

勤業眾信揭2026亞太CFO調查 AI成企業成長新引擎

AI 代理出事不再各自處理 NVIDIA 等業界成員推 SAFE 共享指引

研華法說會／接單維持高檔水準 第3季營收有望持續創新高

大專資訊應用競賽創新報名開跑 聚焦資安、AI

相關新聞

大立光營收／7月48.77億元月增31.39% 優於預期

大立光（3008）5日公布7月營收48.77億元，月成長31.39%、年減10.66%，優於預期；展望8月，大立光表示，維持先前展望，由於步入產業旺季，8月拉貨動能優於7月。

鴻海營收／7月9465億創新高 單月首度超過9千億門檻

鴻海（2317）5日公布7月營收為9,465億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，也是單月營收首度超過9千億元門檻。該公司前七月營收為5.58兆元，為同期新高，年增37.89%。

海悅營收／下半年營運動能轉強 7月20.77億、年增982％

海悅（2348）5日公告，7月營收20.77億元，年增982.24％，累計今年前七月營收51.94億元，年增率50.88％。海悅表示，主要因台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」持續挹注完工交屋認列，推升營收。

東陽營收／7月20.36億元 創同期新高

全球最大汽車碰撞更換零組件製造集團東陽集團（1319）7月自結合併營收20.36億元，年成長23%，創史上同期新高紀錄。累計前七月自結累計合併營收133.30億元。

研華法說會／接單維持高檔水準 第3季營收有望持續創新高

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）5日舉行法人說明會，由董事長劉克振與陳清熙、蔡淑妍、張家豪等三位共治總經理親自主持，展望第3季，研華表示，整體接單動能及Design win表現維持高檔水位，預計2026年第3季營收表現可望年比、季比持續成長，單季業績續創新高紀錄，且毛利率及營業利益率表現維持上季水準。

創意營收／7月57.69億元續創新高 年增1.58倍

特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）於5日公布7月業績，續創單月歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。