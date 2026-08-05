大立光營收／7月48.77億元月增31.39% 優於預期

大立光（3008）5日公布7月營收48.77億元，月成長31.39%、年減10.66%，優於預期；展望8月，大立光表示，維持先前展望，由於步入產業旺季，8月拉貨動能優於7月。

大立光累計今年前七月合併營收340.86億元，較去年同期成長7.49%。大立光5日股價收4,575元，上漲220元。

大立光董事長林恩平先前表示，7月拉貨動能比6月好一點，8月比7月好，本季產能利用率將達滿載。以大立光7月營收表現，優於市場預期。他說，依客戶新機排程，部分新機會在今年第3季發表，部分移至明年第1季發表，7月沒有以前那麼忙，但第4季是今年營運loading最重的一季。市場預期，大立光今年營運高峰將落於第4季。

大立光為iPhone鏡頭主力供應商，外界看好，蘋果將於9月亮相新一代iPhone 18新機，旗艦機種首度搭載可變光圈鏡頭，大立光為主力供應商，為大立光下半年營運添動能。

由於目前因記憶體缺貨漲價，整體消費性電子市場需求疲弱，外界明年智慧手機升級趨勢，林恩平回應，目前某些區域的客戶幾乎不開高階機種，但其他客戶仍持續開案，明年手機主要升級在於潛望式鏡頭增加更多片數，可達到inner-zooming（內部光學變焦）的效果，看遠、看近變得更清晰，至於主鏡頭（廣角鏡頭）規格也不一樣。