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耕興Q2獲利較去年成長兩成 今年上半年每股配息5.5元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
耕興董事長黃文亮。圖／耕興提供
耕興董事長黃文亮。圖／耕興提供

高階檢測領導廠商耕興（6146）5日公布今年第二季財報亮麗，2026年第二季合併營收為12.42億元，合併毛利率47％，合併稅前淨利為3.92億元，歸屬於母公司稅後淨利為3.13億元，每股純益3.07元，年增20.39%；累計2026年上半年合併營收為24.33億元，合併毛利率47％，稅前盈餘7.82億元，歸屬於母公司稅後純益為6.15億元，每股純益6.04元，年增12.06%。

耕興表示，今年Q2獲利較去年成長兩成，主要受惠美國監管新制轉單、AI 筆電及企業級商用 AP產品檢測需求轉旺，今年下半年業績可望逐季走高，將新增產能因應客戶需求。

耕興今日舉行董事會，決議通過2026年上半年盈餘分派案，擬配發每股現金股利5.5元，配發率約91%。耕興保持一貫高現金股息配發之股利政策，將公司經營成果回饋全體股東共享。

耕興同步公告2026年7月合併營收4.15億元，年增10.6％；累計2026年1至7月合併營收為新台幣28.49億元，較去年同期增加9.4％。

耕興代理發言人周煒哲表示，第2季營收已創三年來新高，展望下半年AI筆電、5G旗艦智慧型新手機檢測開始放量，加上實體AI聯網裝置擴散至更多應用領域，帶動高階網通Wi-Fi 6E/7/8檢測需求持續攀升，各類高單價機種案件營收占比大幅提升，將帶動公司下半年獲利表現持續上攻。

而美國聯邦通信委員會（FCC）監管新制即將上路前，耕興受惠台商唯一在美國用有發照資格的實驗室，來自未與美國簽訂相互承認協議 (MRA) 國家的PAG高階轉單效應，帶動第三季獲利表現將有機會比第二季強勁，同時第四季的獲利也有機會再更上一層樓。

此外，公司積極布局衛星通訊檢測逐步顯現效益，繼先前取得一家非地面性網路(NTN) 衛星營運商認可實驗室資格後，近期又積極爭取另一家同步衛星(GEO)資格，目前進展非常順利，可望出現好消息。

至於手機直連衛星檢測的布局將會使得原來使用行動通訊網路終端產品升級成一機雙網的地面/衛星同步聯網的5G-A產品之後,可望持續推升5G-A終端產品檢測單價及獲利表現。歐盟《網路韌性法案》（CRA）部分漏洞通報義務將於 2026 年 9 月 11 日先行上路，對所有具備數位功能的軟硬體產品引入強制性資安標準，同樣會帶來所有聯網裝置檢測單價的提升。

配息 營收 業績

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