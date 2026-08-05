聯寶7月及前七月齊寫同期次高

聯寶（6821）今日公告2026年7月合併營收達4888萬元，與上月約當持平；受記憶體、被動元件及部分關鍵零組件供應偏緊、價格上揚影響，部分網通客戶調整大型專案備料與拉貨時程，致7月營收較去年同期減少，但整體接單與出貨仍維持穩健，單月營收仍寫下歷年同期次高。累計2026年1至7月合併營收達3.33億元，較去年同期減少7.3％，創歷年同期次高。

聯寶表示，全球網通產業持續朝5G FWA、DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7及AI高速網通等方向升級，帶動高階磁性元件、LAN變壓器、PoE供電、電源模組及高速傳輸相關應用需求。聯寶目前部分主要客戶需求能見度已延伸至2027年第一季；惟實際營收認列仍將依客戶拉貨排程、零組件供應及專案量產進度而定。公司並持續投入次世代Wi-Fi 8、AI高速網通與矽光子電源等產品開發及客戶驗證，為中長期成長預作布局。

在無線充電業務方面，聯寶正由技術服務與製造供應商，逐步拓展至品牌及終端應用市場。旗下自有品牌INCORE首款產品「充電殿」已於嘖嘖平台展開市場測試，藉此蒐集消費者對功能、設計與使用情境的回饋，作為後續產品優化及通路布局依據。同時，公司持續拓展智慧家居、穿戴裝置、健身器材及醫療設備等應用場景，並整合磁性元件、電源模組與無線充電技術。下半年應用於健身器材的無線充電模組產品預計逐步出貨，可望為無線充電業務增添新的應用動能。

展望本季，聯寶維持審慎看法。短期而言，記憶體、被動元件及部分關鍵零組件的供應、價格與交期變化，仍可能影響網通客戶的備料及拉貨節奏；公司將依實際訂單、料況與客戶排程，彈性調整採購、生產及出貨安排。中長期而言，5G FWA、DOCSIS 4.0、Wi-Fi 7及AI高速網通等技術升級趨勢不變，高階磁性元件、PoE供電與電源模組需求仍具發展空間。聯寶將以磁性元件與無線充電兩大核心業務為基礎，持續推進次世代網通、矽光子電源及INCORE品牌終端應用，逐步建立多元且可持續的成長動能。