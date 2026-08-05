鴻海營收／7月9465億創新高 單月首度超過9千億門檻

鴻海（2317）5日公布7月營收為9,465億元，創單月歷史新高，月增15.18%，年增54.19%，也是單月營收首度超過9千億元門檻。該公司前七月營收為5.58兆元，為同期新高，年增37.89%。

展望第3季，鴻海預期，第3季AI機櫃保持成長趨勢，且ICT產品進入下半年旺季，營運將逐漸加溫，第3季整體營運將會有季增及年增的表現，但仍需持續關注多變的全球政經局勢影響。

鴻海7月營收為9,465億元，月增15.18%。其中，「雲端網路產品類別」和「電腦終端產品類別」與上月相比強勁成長，主要是受惠AI產品拉貨動能強勁。「元件及其他產品類別」與「消費智能產品類別」則呈顯著成長，主要是受惠拉貨動能。

鴻海7月營收，年增54.19%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」、「消費智能產品類別」與「電腦終端產品類別」與去年同期相比強勁成長。主要是受惠AI產品拉貨動能強勁，以及相關產品拉貨動能與出貨價格提高。

鴻海累計前七月營收為5.58兆元，年增37.89%。其中，「雲端網路產品類別」、「元件及其他產品類別」與去年同期相比強勁成長，主要受惠AI產品拉貨動能強勁。「消費智能產品類別」及「電腦終端產品類別」則顯著成長，受惠拉貨動能與出貨價格提高。