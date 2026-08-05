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榮成獲利／前七月轉盈 自結稅前淨利4.29億元優於去年

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

榮成（1909）5日公告2026年7月自結合併營收為43.24億元，較去年同期增加7.3億元，年增20.3% 。累計今年前七月合併營收達285.35億元，年增13.9%。獲利方面，榮成7月單月自結合併營業利益為1.24億元，稅前淨利約1.3億元，每股稅前盈餘0.1元。累計前七月營業利益達3.5億元，合併稅前淨利為4.29億元，較去年同期虧損6.82億元改善11.1億元。

進入下半年迎接旺季，公司將持續落實產銷平衡、產品組合優化及成本管理，並依市場需求彈性調整生產策略，提升營運效率與獲利能力，以掌握產業景氣回升所帶來的成長契機。

法人指出，今年第2季以來，中國大陸工紙市場由供需改善帶動，工紙價格自4月中旬起累計上漲約人民幣250元/噸，漲幅約15%。7 月下旬隨下游採購轉趨審慎，部分地區價格小幅回檔，但在產業庫存仍處低水位下，整體市場供需結構維持健康。隨著第3季逐步進入傳統備貨旺季，法人預期工紙市場基本面仍正面向上，產業景氣成長趨勢可望延續。

需求方面， 外需、物流及內需消費同步回溫，持續支撐工紙市場景氣。中國大陸海關總署公布， 2026年上半年出口總值達14.73兆元人民幣，年增13.4%，已連續11個季度維持成長。其中，機電設備、家居用品、日用消費品及輕工產品等出口維持穩健成長，帶動製造業接單、生產及物流配送需求增加，進一步推升工業包裝用紙需求。

此外， 中國大陸國家郵政局統計顯示， 2026年上半年大陸快遞業務量突破1,000億件，年增約5%，其中跨區快遞業務成長優於整體平均，反映電商物流、倉儲配送及製造業出貨需求持續活絡。

快遞物流規模穩定擴大，帶動瓦楞紙箱及工業包裝用紙需求持續成長，紙廠出貨順暢，成品庫存維持低水位，進一步支撐工紙市場供需平衡及紙價走勢。

展望後市，法人分析，隨著8至12月進入傳統需求旺季，電商促銷、節慶消費及海外耶誕備貨需求將接續發酵，工業包裝紙市場可望迎來旺季需求動能。在供需結構持續改善、紙價維持穩健及成本效益逐步顯現下，造紙產業獲利趨勢可望延續，預期下半年營運表現將優於上半年。

榮成 營收

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