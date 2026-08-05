海悅營收／下半年營運動能轉強 7月20.77億、年增982％

海悅（2348）5日公告，7月營收20.77億元，年增982.24％，累計今年前七月營收51.94億元，年增率50.88％。海悅表示，主要因台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」持續挹注完工交屋認列，推升營收。

海悅表示，下半年營運動能逐步增強，始於6月同時啟動台北「敦仰」、新北「A3光點」與高雄「達麗未來市」完工交屋認列，大幅貢獻營建收入，7月三大建案持續挹注完工交屋認列，加上新北市中和區「寶亞世界公舘」、「大同新紀元」、永和區「漢皇River Sky」、新店區「江陵天喆」、新竹「閎基鑲湧」、台中「勤美之真」、台南市「璞硯硯青」、「國泰原美」等建案開案銷況符合預期，公司得力於代銷與營建收入雙引擎啟動，繳出7月營收成長。

海悅表示，多角化經營奏效，今年前七月營收51.94億元，相較前六月累計轉盈，下半年營建收入完工入帳於8月再啟動第四案「微笑海悅2」完工交屋認列。

年底前還有「台灣隱賦」與「達麗冶翠」，加上台北市「全陽交響曲」、「連雲懷生段」、「國美德杰汀州路案」；新北市新店「央北瀞禾園」、中和「兆璞之森」、桃園「昭揚開」、「元生琢苑」、新竹「忠泰竹東案」、「達麗台肥案」等多項指標建案即將公開銷售，只要符合消費者預期且買得起的房價之個案，預售建案成交量可期，將進一步帶動公司代銷收入逐步回升。

另，海悅2025年度盈餘分配案，每股配發現金股利5元及股票股利0.5元，總股利為5.5元，普通股現金股利5元之除權息基準日為8月10日，現金股利發放日為9月8日，公司將與股東共享經營成果，高配息政策期吸引更多長期穩健潛在投資者。