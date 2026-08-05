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慧洋獲利／散裝航運淡季有撐 自結7月每股獲利1.17元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

慧洋-KY（2637）於5日公告7月合併營收為20.98億元，年增56.22%，並同步公告自結獲利，7月份營業利益9.23億元，營業利益率高達44%，雖散裝航運進入暑期傳統淡季，然受美伊戰事影響，市場船舶周轉率下降，散裝運價仍維持高檔，挹注營運表現較去年同期成長；7月另有出售一艘液化石油氣運輸船，認列處分損失約0.5百萬美元，稅前淨利為8.7億元，自結每股稅前盈餘為1.17元。

累計前七月合併營收為新台幣117.70億元，營業淨利41.47億元，稅前盈餘39.32億元，自結每股稅前盈餘5.27元。

慧洋近期依二手船舶市況，適時處分老舊船舶，7月下旬公告處分一艘超級極限型舊船，預計處分利益約為1千萬美元；此外，7月底因租家行使購買權，出售一艘液化石油氣運輸船，認列處分損失約0.5百萬美元。截至目前為止，慧洋2026年預計將處分6艘老舊船舶，其中3艘已正式認列處分利益，另外3艘將於第3季末陸續售出，持續朝全年處分兩位數船舶目標邁進。

展望未來，慧洋仍維持審慎樂觀態度，目前荷莫茲海峽日均船舶通行數量遠不及美伊開戰前的十分之一，整體局勢仍充滿高度不確定性，船舶周轉率下降使散裝航運即便進入暑假運輸淡季，運價仍維持高檔表現。

市場原先預期，2026年起隨疫情期間散裝新造船陸續交付投入營運，恐對運價形成壓力。然而慧洋觀察，在當前國際政治、地緣風險及全球貿易結構持續調整等因素影響下，船舶供給壓力仍相對有限。面對市場變化，慧洋將持續汰舊換新，優化船隊結構與營運效率，以鞏固市場競爭優勢。

慧洋 營收 運價

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