東陽營收／7月20.36億元 創同期新高

全球最大汽車碰撞更換零組件製造集團東陽集團（1319）7月自結合併營收20.36億元，年成長23%，創史上同期新高紀錄。累計前七月自結累計合併營收133.30億元。

國際局勢仍具挑戰，自5月起汽車零組件銷美關稅由27.5%調降至15%，市場不確定因素降低，產業競爭更趨於公平，有利市場發展及接單。

雖目前仍屬傳統淡季，客戶下單與拉貨動能已逐步加溫中，東陽持續展現穩健營運韌性，並強化核心競爭優勢，優化全球產能配置，全力滿足客戶旺季訂單需求，掌握市場復甦與成長契機。

東陽AM事業7月自結合併營收15.20億元，較去年同期成長28%，創史上同期單月新高，前七月自結累計合併營收101.67億元。

東陽OEM事業7月自結合併營收5.16億，較去年同期成長9%，創今年新高，前七月份自結累計合併營收31.63億（OEM整體累計營收132.17億元）。

擁有五十多年豐富的產業專業技術、市場行銷及全球運籌的能力為業界先趨。營業額更穩定成長，至2017年已達4百億元以上。

東陽事業集團全球布局最完整，在全球汽車主要市場均有生產基地，在台灣東陽為股票上市公司並有五家子公司。在大陸有上海、重慶、廣州、福州、南京、天津、長春等17個生產重鎮，另外更積極布局以掌握全球市場。

東陽事業集團專注於交通器材零組件之發展，產業潛力無窮，財務體質健全透明，將成為最亮眼的台灣之星。