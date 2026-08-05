研華法說會／接單維持高檔水準 第3季營收有望持續創新高

全球工業物聯網領導廠商研華（2395）5日舉行法人說明會，由董事長劉克振與陳清熙、蔡淑妍、張家豪等三位共治總經理親自主持，展望第3季，研華表示，整體接單動能及Design win表現維持高檔水位，預計2026年第3季營收表現可望年比、季比持續成長，單季業績續創新高紀錄，且毛利率及營業利益率表現維持上季水準。

在面對關鍵原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華上半年營收與獲利仍續創新高，主要受惠於全球客戶加速AI布局，帶動相關應用及企業採購需求持續暢旺。研華2026年上半年累計合併營收達新台幣465.12億元，較去年同期增長32%。營業毛利為178.25新台幣億元（毛利率38.3%），營業利益為88.56億元（營業利益率19.0%），合併稅後淨利為78.52億元（年增66%），上半年每股稅後盈餘為9.05元。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，整體接單狀況穩健正向，研華第2季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.44。其中觀察第2季6北美、歐洲及中國大陸三大區域之BB值表現維持暢旺水位，分別為1.92、1.25及1.21；同時日本、南韓及台灣市場接單動能均至1以上水位，市場終端需求動能持續穩健，整體營運展望樂觀。

研華智能系統事業群總經理暨營運長蔡淑妍指出，面對全球AI基礎建設投資持續升溫，半導體設備、AI資料中心及智能電網三大市場正進入長期成長周期，AI不僅帶動高效能運算需求，更將加速先進製造、資料中心及能源基礎建設升級。研華將持續深耕智慧運算、工業自動化、邊緣AI與能源管理等核心技術，並透過全球製造布局、區域化生產、彈性供應鏈管理及數位化營運機制，持續提升供應鏈韌性與在地服務能力，攜手全球生態系夥伴提供完整的AI基礎建設解決方案，協助客戶加速AI應用落地，掌握長期成長商機。

研華嵌入式事業群總經理張家豪強調，AI發展已由大型模型訓練逐步邁向產業應用落地，邊緣AI更成為企業實現即時決策、資料安全及降低部署成本的重要關鍵。研華持續深化既有服務產業如智慧製造、醫療、交通、零售，及新興發展產業如能源、機器人等垂直市場布局，結合Edge AI運算平台、軟體服務及產業生態系夥伴資源，協助客戶加速AI應用從概念驗證（PoC）邁向規模化部署，創造可持續擴展的商業價值，推動AI從Edge AI進一步延伸至Physical AI產業應用。

研華董事長劉克振表示，隨著Agentic AI加速發展，工業AI的競爭關鍵已從單一技術與模型，走向軟硬整合與產業場域的深度融合。研華將持續深化工業AI應用布局，推動IWS（Integrated WISE Solution & Station）軟硬整合產品平台，整合邊緣AI運算設備、AI 軟體平台及產業應用服務，提供從IoT管理、AI模型部署到Agent應用的一站式解決方案。透過軟硬整合與標準化產品架構，企業可大幅縮短AI導入與部署時程，降低系統整合複雜度，加速AI Agent在智慧工廠及各產業場域的規模化落地，進一步提升營運效率並創造商業價值。