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創意營收／7月57.69億元續創新高 年增1.58倍
特殊應用IC（ASIC）設計服務廠創意（3443）於5日公布7月業績，續創單月歷史新高。
創意7月合併營收為57.69億元，月增17.1％、年增幅度達1.58倍，累計前七月合併營收為311.14億元，較去年同期增加102.5％。
創意第2季業績創歷史新高，單季毛利率降至21.5％，淨利為15.55億元，季減6％，但年增幅度達99％，每股純益為11.61元，該公司上半年淨利為32.01億元，年增84％，每股純益為23.89元。
創意近期營運主要受惠於CSP客戶ASIC案件需求，而除了既有案件，該公司日前也在法說會上透露，已經拿到該客戶下一個案件，預計會在今年底至明年初才會開始帶來量產貢獻。
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