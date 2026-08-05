緯創第2季獲利翻倍 股價衝上202.5元創新高

ODM大廠緯創（3231）4日舉辦法說會，公告第2季炸裂業績後，5日股價應聲衝高，創下歷史新高價202.5元，隨後遇獲利了結賣壓，股價壓回，收盤價193元，成交量放大至204,609張。第2季及上半年稅後純益皆較去年同期翻倍成長，分別達148.27億元、244.58億元，EPS來到4.72元及7.78元。

外資5日也上修緯創26-28年機櫃出貨量，並認為AI伺服器毛利率將持續擴張，主要是觀察到緯創與客戶協商成功，以「按售價比例」計算ODM附加價值，而非固定金額計價，也就是說，隨著世代更新，機櫃單價上升，緯創的毛利將隨之提升，以維持一定的毛利率表現。

客戶方面，緯創不僅成功拓展新平台，為AMD（超微）代工其MI455系列產品，同時也拿下新的CSP客戶，整體展望皆樂觀向上，