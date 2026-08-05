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光通訊展望更樂觀 法人調升 IC 設計股達發評等及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

達發（6526）雖然第2季毛利率及獲利低於市場預期，法人預期，受惠有線網通事業群AI基礎建設相關產品，及無線邊緣AI事業群商用耳機等新產品放量，第3季整體營收可望穩健成長，調升投資評等及目標價。

投顧法人分析，達發多項產品展望正向，光通訊部分，預期2026年全年營收貢 獻將較去年大增四倍以上，優於預期，營收占比達中個位數百分比，2027年在100G產品出貨下，有機會持續成長超過三倍。

另一方面，達發寬頻業務受惠10G PON出貨將近翻倍，25G產品預期2027年量 產，與雲端服務供應商（CSP）合作的帶外管理OOB產品預期市場規模將於 2026至2028年逐年翻倍，至於商用耳機今年下半年亦翻倍成長，高階應用占比提升有利推升產品單價。

法人指出，達發與大多數IC設計廠商同樣面臨上游成本漲價影響，包括記憶體、封測、晶圓及代工等，透過與客戶協商轉嫁成本，並藉由母公司集團力量確保上游產能，預期2026年毛利率仍可維持50%。

達發 光通訊 法人

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