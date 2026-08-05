快訊

影／員林滑板場成「鐵板燒」幼童一碰起水泡 實測可烤熟蛋、肉

科技股業績亮眼推升台股收漲1,250點重返季線 台積電收高85元

食藥署認專家會議中聯全程在場 石崇良挨批說詞反覆：今公布會議記錄

聽新聞
0:00 / 0:00

華夏財報／低價庫存助攻上半年轉盈 第3季中旬 PVC 市況有望改善

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）4日公布第2季、上半年財報。第2季單季每股純益（EPS）0.23元，相較前季、去年同期轉盈；上半年稅後純益1,236萬元，每股純益（EPS）0.02元，相較於去年同期，同樣轉虧為盈。展望後市，華夏認為，隨印度旺季來臨及庫存回補需求浮現，加上多國陸續針對進口PVC展開反傾銷、反補貼調查，第3季中旬PVC市況可望逐步改善。

華夏指出，上半年獲利轉盈，除受惠低價庫存外，公司也透過調整產銷策略、降低庫存，並掌握高價現貨銷售時機，提升獲利空間。

展望第3季，華夏指出，美、伊仍處於「談談打打」的不穩定局面，原油行情起伏波動劇烈，PVC上、中游原料價格走堅，支撐PVC製造成本向上。

此外，華夏指出，近期多國陸續祭出政策，強化PVC產品進口管制，包括泰國、韓國針對中國PVC產品展開反傾銷稅（ADD）調查，巴基斯坦則針對美國PVC產品調查，英國亦對亞洲PVC產品啟動調查；印度除密集對中國產品展開反補貼調查外，也自7月24日起實施PVC進口限價措施。業內認為，上述政策可望推升中國PVC出口價格，有利亞洲及非中國業者拓展銷售。

業者表示，原料成本居高，加上各國陸續築起貿易壁壘，將有助支撐PVC價格。

不過，展望市場需求基本面，仍受制於石化宏觀景氣不佳，主要市場通膨、消費及下游加工疲軟，需求低迷，暫時仍呈「供需兩弱」格局。華夏指出，隨主要市場印度雨季結束、庫存逐步去化，下游將邁入傳統需求旺季，市場行情回歸平衡，預期第3季中旬隨著庫存回補需求出籠，PVC市況有望改善。

華夏 庫存 財報

延伸閱讀

鼎基財報／第2季三率三升 上半年每股賺4.81元創次高

捷迅法說會／海空運超出預期的好 單季獲利明顯改善

振大上半年EPS 9.08元

聚陽7月營收年增7% 近四月新高

相關新聞

SpaceX 星鏈營收翻倍！低軌衛星買盤積極 台燿、穩懋、華通漲停領攻

SpaceX首份上市後財報揭露星鏈與AI業務高速成長，激勵低軌衛星族群再度吸引資金進駐。台股5日低軌衛星概念股強勢表態，台燿（6274）、穩懋（3105）跳空漲停鎖死，華通（2313）、昇達科（3491）、正文（4906）同步走高，族群買氣明顯升溫。

市場押寶研華法說會行情 研華、廣積、研揚等多檔 IPC 股價漲停

台股大漲，工業電腦（IPC）族群勁揚。研華（2395）將於5日下午舉行法說會，市場押寶法說行情，帶動研華早盤強攻漲停板，股價來到633元，上漲57元，在研華帶動下，包含廣積（8050）、研揚（6579）、友通（2397）、捷波（6161）跟進漲停，凌華（6166）、樺漢（6414）股價亦大漲。

凱基未來樂活基金 獲指標基金大獎

第十屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎結果出爐，凱基未來樂活多重資產基金以傑出的報酬風險控管，勇奪最佳基金公司大獎-積極型股債混合類別的傑出表現獎項。此次凱基投信獲獎，代表其投資策略、研究能力與風險控管成果通過全面檢驗，展現卓越的資產管理實力。

統一投信 摘指標七大獎

第十屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎得獎名單出爐，統一投信再傳捷報，於7個獎項類別皆榮獲最佳基金公司-傑出表現大獎，得獎領域橫跨台股、亞股、全球股票、大中華股票、科技股、基礎建設產業、美股ETF。加上年初獲得的兩座金鑽獎及6座理柏台灣基金獎，統一投信歷年基金獎累計獲獎已達159座，投研團隊實力受到專業機構及投資人肯定。（資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、晨星、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單，統計至2026年7月23日。）

凱基證券輔導 東佑達明日登興櫃

凱基證券積極發掘具成長潛力之優質企業，協助邁入資本市場，主辦輔導的精密自動化零組件廠商-東佑達自動化科技公司（7942），預計明（6）日正式登錄興櫃交易，為公司未來成長開啟新里程碑，朝全球精密自動化關鍵零組件領導廠商目標邁進。

南亞科7月績優 做一月抵一年

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科昨（4）日公布7月合併營收首度突破400億元大關、達438.68億元，連續九個月創單月新高，月增49.26%，並較去年同期大增7.2倍；前七月合併營收1,755.04億元，年增660.87%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。