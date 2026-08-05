華夏財報／低價庫存助攻上半年轉盈 第3季中旬 PVC 市況有望改善

聚氯乙烯（PVC）大廠華夏（1305）4日公布第2季、上半年財報。第2季單季每股純益（EPS）0.23元，相較前季、去年同期轉盈；上半年稅後純益1,236萬元，每股純益（EPS）0.02元，相較於去年同期，同樣轉虧為盈。展望後市，華夏認為，隨印度旺季來臨及庫存回補需求浮現，加上多國陸續針對進口PVC展開反傾銷、反補貼調查，第3季中旬PVC市況可望逐步改善。

華夏指出，上半年獲利轉盈，除受惠低價庫存外，公司也透過調整產銷策略、降低庫存，並掌握高價現貨銷售時機，提升獲利空間。

展望第3季，華夏指出，美、伊仍處於「談談打打」的不穩定局面，原油行情起伏波動劇烈，PVC上、中游原料價格走堅，支撐PVC製造成本向上。

此外，華夏指出，近期多國陸續祭出政策，強化PVC產品進口管制，包括泰國、韓國針對中國PVC產品展開反傾銷稅（ADD）調查，巴基斯坦則針對美國PVC產品調查，英國亦對亞洲PVC產品啟動調查；印度除密集對中國產品展開反補貼調查外，也自7月24日起實施PVC進口限價措施。業內認為，上述政策可望推升中國PVC出口價格，有利亞洲及非中國業者拓展銷售。

業者表示，原料成本居高，加上各國陸續築起貿易壁壘，將有助支撐PVC價格。

不過，展望市場需求基本面，仍受制於石化宏觀景氣不佳，主要市場通膨、消費及下游加工疲軟，需求低迷，暫時仍呈「供需兩弱」格局。華夏指出，隨主要市場印度雨季結束、庫存逐步去化，下游將邁入傳統需求旺季，市場行情回歸平衡，預期第3季中旬隨著庫存回補需求出籠，PVC市況有望改善。