博弘雲端財報／第2季稅後純益3,200萬元 年增83.6%

台灣多雲解決方案領導品牌博弘雲端（6997）董事會於4日通過第2季財務報告，第2季合併營收為新台幣 15.8 億元，季增40.9%，年增52.3%，稅後純益3,200萬元，年增83.6%，EPS1.46元。上半年營收27億元，年增29.4%，然而受2026年第一季單一特定客戶信用風險影響，致使上半年累計呈小幅虧損。

博弘雲端表示，隨著既有核心業務需求穩健回升，加上受惠於併購案效益的成功發酵與順利併入財報，帶動公司第二季單季營收與獲利皆展現大幅成長。

展望第3季，隨著市場邁入「AI 代理（AI Agent）元年」，AI 應用正加速落地。因應企業對AI需求轉向兼顧效能與成本控管的推論階段，博弘雲端憑藉雲端技術優勢和跨平台整合能力，全面支援包含 OpenAI、Anthropic Claude 與阿里巴巴 Qwen 等主流 AI 模型，致力為客戶打造最適合的雲端 AI解決方案。與此同時，公司積極推進大中華區與越南市場的雙軌擴張策略；透過深化與 Renova 的合併綜效，在東南亞市場建構更具競爭力的 AI 及多雲生態系，預期將帶動東南亞市場專業服務與維運託管服務 (MSP) 的長期營收貢獻。