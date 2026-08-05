科技股7月營收表現分歧 法人推薦這些 AI 供應鏈

雖然人工智慧（AI）需求持續強勁，帶動相關供應鏈成長動能，但零組件成本高漲，使手機、筆電等傳統IT與消費電子出貨面臨下滑壓力，法人預期，科技股7月營收恐無法明顯展現集體迎接旺季態勢，表現趨於分歧。

目前AI題材仍為科技廠商營收動能最明顯來源，投顧法人推薦個股以AI供應鏈為主，台積電（2330）、欣銓（3264）、矽格（6257）、力成（6239）、新日興（3376）、富世達（6805）、奇鋐（3017）、群光（2385）、瀚荃（8103）、大立光（3008）、聯亞（3081）、中磊（5388）、友達（2409）、中光電（5371）等目前維持買進評等。

法人分析，年初以來個人電腦、消費電子提前拉貨動能至5月開始出現轉疲跡象，預估網通與消費IC族群營收月減壓力持續到7月，下半年傳統個人電腦、手機等消費性電子受記憶體成本上揚牽制，相關產品面臨出貨壓力，較上半年衰退可能性不小。

AI對硬體供需排擠效果持續在電子零組件次產業間發酵，從記憶體、印刷電路板至被動元件、電源晶片及未來可能延續到矽晶圓，相關廠商依序受AI需求推動，展開供需吃緊與漲價市況循環。

雖然下半年面臨個人電腦、手機等需求走弱疑慮將更加顯著，但AI需求維持熱絡，部分系統組裝廠商端視AI伺服器出貨櫃數變化，法人預期下半年營收月增動能仍可望持續發酵。

法人認為，2026年科技下游系統與零組件廠商中，目前仍看好AI伺服器為產業亮點，相關組裝、ASIC、銅箔基板、印刷電路板、機殼、滑軌、散熱模組及半導體代工受惠與高階封測訂單溢出仍為現階段主要推薦標的。