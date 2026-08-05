快訊

Telegram一度無預警下架！CEO還原事件經過 曝全新勒索手法

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

潛水正妹網紅李潤潤驟逝！母親感謝各地親友送別：我都替她記著

聽新聞
0:00 / 0:00

宏碁資訊第2季獲利符合預期 法人估全年 EPS 16.8元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

宏碁資訊（6811）第2季營收季增0.3%、年增15%，營收表現續創歷史新高，毛利率12.44%與第1季持平，因營業費用增加，營業利益2.4億元，季減3.7%，業外淨收入持平但稅率下滑，稅後純益1.9億元，季減2.1%、年增26.9%，每股獲利（EPS）4.7元，分析師指出，獲利表現符合預期。

2026年方面，分析師指出，成長動能來自於AI與雲端市場發展趨勢明確、政府十大AI基礎建設計畫的政策利多、全球供應鏈重組，台商海外設廠將帶來新的IT建置與資安需求。隨著雲端、AI應用進一步延伸至資料治理、資安防護、備份備援、維運優化、流程再造等整體數位轉型工程，將帶動營運穩定增長。

預估今年營收109.1億元，年增12.4%，稅後純益6.9億元，年增16.9%，EPS上看16.8 元。

宏碁資訊 宏碁 法人

延伸閱讀

宏碁資訊上半年每股賺9.49元

融程電第2季EPS 2.48元 搶軍工商機

永擎第2季EPS 9.76元 獲利攀新高

定穎第2季營收年增近五成仍虧損 EPS 為負0.81元

相關新聞

SpaceX 星鏈營收翻倍！低軌衛星買盤積極 台燿、穩懋、華通漲停領攻

SpaceX首份上市後財報揭露星鏈與AI業務高速成長，激勵低軌衛星族群再度吸引資金進駐。台股5日低軌衛星概念股強勢表態，台燿（6274）、穩懋（3105）跳空漲停鎖死，華通（2313）、昇達科（3491）、正文（4906）同步走高，族群買氣明顯升溫。

市場押寶研華法說會行情 研華、廣積、研揚等多檔 IPC 股價漲停

台股大漲，工業電腦（IPC）族群勁揚。研華（2395）將於5日下午舉行法說會，市場押寶法說行情，帶動研華早盤強攻漲停板，股價來到633元，上漲57元，在研華帶動下，包含廣積（8050）、研揚（6579）、友通（2397）、捷波（6161）跟進漲停，凌華（6166）、樺漢（6414）股價亦大漲。

凱基未來樂活基金 獲指標基金大獎

第十屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎結果出爐，凱基未來樂活多重資產基金以傑出的報酬風險控管，勇奪最佳基金公司大獎-積極型股債混合類別的傑出表現獎項。此次凱基投信獲獎，代表其投資策略、研究能力與風險控管成果通過全面檢驗，展現卓越的資產管理實力。

統一投信 摘指標七大獎

第十屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎得獎名單出爐，統一投信再傳捷報，於7個獎項類別皆榮獲最佳基金公司-傑出表現大獎，得獎領域橫跨台股、亞股、全球股票、大中華股票、科技股、基礎建設產業、美股ETF。加上年初獲得的兩座金鑽獎及6座理柏台灣基金獎，統一投信歷年基金獎累計獲獎已達159座，投研團隊實力受到專業機構及投資人肯定。（資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、晨星、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單，統計至2026年7月23日。）

凱基證券輔導 東佑達明日登興櫃

凱基證券積極發掘具成長潛力之優質企業，協助邁入資本市場，主辦輔導的精密自動化零組件廠商-東佑達自動化科技公司（7942），預計明（6）日正式登錄興櫃交易，為公司未來成長開啟新里程碑，朝全球精密自動化關鍵零組件領導廠商目標邁進。

南亞科7月績優 做一月抵一年

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科昨（4）日公布7月合併營收首度突破400億元大關、達438.68億元，連續九個月創單月新高，月增49.26%，並較去年同期大增7.2倍；前七月合併營收1,755.04億元，年增660.87%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。