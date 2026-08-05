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宏碁資訊第2季獲利符合預期 法人估全年 EPS 16.8元
宏碁資訊（6811）第2季營收季增0.3%、年增15%，營收表現續創歷史新高，毛利率12.44%與第1季持平，因營業費用增加，營業利益2.4億元，季減3.7%，業外淨收入持平但稅率下滑，稅後純益1.9億元，季減2.1%、年增26.9%，每股獲利（EPS）4.7元，分析師指出，獲利表現符合預期。
2026年方面，分析師指出，成長動能來自於AI與雲端市場發展趨勢明確、政府十大AI基礎建設計畫的政策利多、全球供應鏈重組，台商海外設廠將帶來新的IT建置與資安需求。隨著雲端、AI應用進一步延伸至資料治理、資安防護、備份備援、維運優化、流程再造等整體數位轉型工程，將帶動營運穩定增長。
預估今年營收109.1億元，年增12.4%，稅後純益6.9億元，年增16.9%，EPS上看16.8 元。
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