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台燿跳空鎖漲停1,470元！法人揭下半年迎「四大利多」
台燿（6274）5日開盤即以1,470元跳空鎖上漲停，截至午盤12點整仍有逾2,600張成交量。展望下半年法人看好台燿四大利多，台燿營運動能可望持續增強。
由技術面觀察，台燿5日股價跳空攻上漲停，一舉站回月線，並逼近季線約1,481.75元反壓，短線須觀察能否站穩60日線並參考前波高點1,840元、1,920元。技術面來看，日KD指標持續向上擴張，MACD柱狀體翻紅並持續放大，短線多頭動能明顯增強，若後續成交量持續放大，有利反彈走勢延續。
展望下半年，法人分析，台燿營運動能可望持續增強，主要來自四大因素：
首先，產品漲價趨勢可望延續。
其次，公司同步上修建廠資本支出預算，預估2026年至2028年產能將分別提升至260萬張、380萬張及530萬張，年增13%、46%及39%。
第三，Switch客戶規格升級，將採用M8、M9高階CCL，加上美系網通C廠二度上修全年財測，且第3季將新增客戶挹注營收。
第四，Power相關厚銅規格將由3oz升級至5至6oz，可望進一步推升產品平均售價（ASP），後市可期。
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