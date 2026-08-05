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AI 載板買氣再升溫 臻鼎漲停、欣興重返千元

經濟日報／ 記者朱子呈 ／台北即時報導

美股費城半導體指數強彈，資金5日重新湧向台股AI供應鏈，PCB與IC載板族群再度成為盤面焦點。臻鼎-KY（4958）盤中亮燈攻上488元，景碩（3189）也一度以843元攻上漲停欣興（3037）最高衝上漲停價1,010元、重返千元關卡；目前遭列處置股的南電（8046）盤中一度大漲至1,145元，隨後漲幅收斂，暫報1,105元，上漲5.7%。

PCB族群近期買氣回溫，除了AI GPU、客製化晶片（ASIC）持續推升高階載板需求，外資也開始上調產業展望。外資近期指出，隨次世代AI產品封裝尺寸與層數增加，2027年至2028年ABF載板可能再度供不應求，並預估今年第3季、第4季ABF及BT載板平均售價均有機會季增約8%。

個股基本面也提供支撐。欣興第2季單季稅後純益131.14億元，首度突破百億元，公司並將今年資本支出上修至537億元，持續擴充高階製程產能；南電7月營收54.4億元，年增逾五成，再創近三年半新高，反映高階載板需求仍在升溫。

展望後市，臻鼎-KY營運長暨禮鼎半導體董事長李定轉先前表示，全球IC載板市場已出現結構性轉折，2025年至2030年市場規模年複合成長率預估達15.3%，其中覆晶球閘陣列封裝（FCBGA）更達19.7%；預估2030年全球載板市場規模將達303億美元，FCBGA就占192億美元。

李定轉並透露，近期赴美拜訪客戶時，幾乎每場會面的第一個問題都是產能是否足夠、能否因應需求加倍，顯示市場關注焦點已從訂單轉向供給能力。隨AI算力需求持續放大，高階載板產能能否如期開出，將成為後續PCB廠營運成長的關鍵。

臻鼎 漲停 欣興

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