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法說行情發動 研華飆漲停衝至633元 創歷史高價

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股5日盤中大漲近1,500點，站回季線大關，但工業電腦龍頭研華（2395）表現更加強悍，股價再創新高達633元，漲停鎖死，觀察研華股價，幾乎不受7月台股修正影響，股價持續守穩月線，累計7月以來上漲28.6%。研華將於今日舉行法說會，說明上半年度財務績效與營運成果。

研華近期走勢較大盤強，今日股價上演法說會慶祝行情，急拉衝上漲停板鎖死，並創下新高。研華6月營收衝破百億元，達101.23億元，月增30.9%，年增73.4%，為歷史新高；第2季稅後純益45.18億元、季增36％、年增127％，每股純益達5.2元，單季營收及獲利均創歷史新高紀錄。第2季毛利率雖然季減，但營益率由18.29%季增至19.63%，為三年新高。

工業電腦用途廣泛，涵蓋工廠自動化、智慧交通、智慧零售、低軌衛星、機器人、軍工等層面，研調機構資料顯示，邊緣AI硬體市場規模年複合增長率為17.9%，到2035年將達1,228億美元。

研華董事長劉克振先前表示，研華很明確位於輝達執行長黃仁勳提出的「AI五層蛋糕」理論最上面的應用層，專注B2B工業應用市場。展望下半年，具備感知、推理與行動能力的Physical AI將愈發成熟與商業化，Edge AI相關需求可望維持成長動能。

研華第2季接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.44，維持暢旺水位，三大區BB值細項，北美、歐洲及中國大陸分別為1.92、1.25及1.21，顯示主要市場終端需求動能持續穩健。

法說行情 研華 漲停

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