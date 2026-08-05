SpaceX 星鏈營收翻倍！低軌衛星買盤積極 台燿、穩懋、華通漲停領攻
SpaceX首份上市後財報揭露星鏈與AI業務高速成長，激勵低軌衛星族群再度吸引資金進駐。台股5日低軌衛星概念股強勢表態，台燿（6274）、穩懋（3105）跳空漲停鎖死，華通（2313）、昇達科（3491）、正文（4906）同步走高，族群買氣明顯升溫。
SpaceX公布第2季財報，營收達78億美元，較去年同期41億美元大增92%，優於市場預期。其中，星鏈（Starlink）營收年增66%，占公司總營收逾半；AI相關業務營收更大增約250%，成為馬斯克布局未來成長的重要引擎。
不過，SpaceX也因AI基礎建設投資大幅增加，盤後股價一度重挫逾8%。公司第2季資本支出暴增至超過180億美元，其中AI相關投資達158.3億美元，顯示公司正加速布局AI算力與太空基礎建設。市場認為，短期資本支出壓力雖升高，但星鏈與AI融合發展，仍將帶動衛星產業長期需求。
台股方面，SpaceX財報釋出成長訊號後，低軌衛星供應鏈再度成為盤面焦點。台燿、穩懋跳空漲停鎖死，華通、昇達科、正文跟進亮燈，金像電（2368）、奇鋐（3017）、台光電（2383）、鴻海（2317）等相關供應鏈也同步獲買盤青睞。
其中，華通為SpaceX核心PCB供應商，合作逾10年。受惠主要低軌衛星客戶新一代V3衛星規格升級，預計2026年下半年進入新舊產品切換期。法人指出，新規格將提升衛星PCB用量、製程難度及單顆衛星價值，預估2026、2027年衛星業務占營收比重可望提升至21%、24%。
穩懋第2季每股純益達2.3元，較前季大幅成長，並看好第3季AIDC光學元件量產出貨，加上衛星航太需求穩定成長，營收可望續增。台燿則受惠AI高速傳輸、光模組及低軌衛星材料需求同步升溫，上半年每股純益達12.4元，法人看好高階CCL產品比重提升，推升獲利表現。
法人指出，SpaceX財報再次強化「衛星通訊＋AI算力」長線趨勢，低軌衛星供應鏈已從題材炒作逐步轉向實際需求成長，後續將觀察星鏈部署速度及台廠訂單放量進度。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。