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卓越成功財報／上半年 EPS 2.48元 持續布局印尼外籍人才培育市場

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

卓越成功（2496）4日召開董事會並發布財報，累計今年上半年累計營收4.16億元，年增2.7％，稅後純益4,736萬元，年增9.2％，每股稅後純益（EPS）2.48元，董事會並通過上半年盈餘分派案，每股配發現金股利1.5元，會中並訂定前一年度股票股利0.5元之除權基準日。

卓越成功表示，上半年營運成長，主要受惠本業結構改善，垂直向下扎根策略奏銷，國中、國小業務逐步成為本業主要的成長動能，有效減緩少子化所帶來的衝擊。

法人表示，卓越成功上半年毛利率54.67％，因保守估列訴訟或有損失，壓抑單季獲利表現；若排除這項一次性影響，推估第2季EPS可超過1.3元，更能反映教育本業實際營運成果。

在強化教育本業之際，卓越成功也攜手AI科技公司Lens AI成立AI部門，將AI導入教材治理、印務、財務對帳及人才招募等核心流程，協助總部與分校降低重複性作業，提高教務、人資、財務、資訊及採購等後勤部門效率，並降低未來管理成本。

卓越成功董事長曾淑鈴表示，企業導入AI不應停留在口號或單點工具，而是由人員設定營運目標與治理邊界，再由AI協助執行、量測與持續改善。未來經陳立教育驗證的AI應用，將逐步擴展至集團其他事業單位，建立可複製、可規模化的營運模式。

此外，旗下卓越全球持續布局印尼外籍人才培育市場，將集團累積的教育訓練與評量能力，延伸至華語溝通、照護技能及職前培訓，逐步串聯海外選才與台灣長照市場需求；未來卓越成功也將以國中、國小業務成長及毛利率改善為基礎，同步推進AI營運與外籍人才培育，挹注下一階段的成長動能。

印尼 EPS 財報

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