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中砂財報／7月8.86億元、年增26.5％ 續創新高
半導體材料廠中砂（1560）報喜，公布7月業績，已連兩個月創歷史新高。
中砂7月合併營收為8.86億元，月增6.4％、年增26.5％，累計前七月合併營收為56.72億元，年增23.5％。
中砂單季業績已連三季改寫新猷，法人評估，本季表現還有機會續攀高峰。
中砂董事長林伯全日前表示，預期下半年的營運表現將優於上半年。外界看好其全年業績將會持續創新高，法人也樂觀估計，中砂或有機會提前一年、於今年就能叩關年度營收達百億元的目標，且首度賺進超過一個股本。
中砂正持續進行鑽石碟擴產，林伯全指出，相關產能還會持續增加，後續也規畫還會興建新廠。他並預期，接下來三年，該公司鑽石碟業務的年複合成長率可能達15％至20％。
另外，在晶圓再生業務方面，中砂同步進行擴充，後續估計主要受惠於產品組合優化，將有來自包括晶圓代工與記憶體應用的動能。該公司下一階段也要在北台灣覓地興建再生晶圓新廠。
至於傳統砂輪業務，傳產應用需求有所回升，供應ABF載板應用的鍍膜壓頭等精密模具需求也頗佳。由於原料與人力等成本上漲，中砂7月起已調整砂輪報價，幅度依照客戶別而有所不同，大致在15％左右。
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