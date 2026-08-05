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聯詠第2季財報報喜 盤中股價漲逾半根停板
IC設計廠聯詠（3034）於4日公布第2季財報，每股純益為10.4元，相隔10季之後再見到單季賺進超過一個股本，激勵今日盤中股價漲逾半根停板，最高衝至572元。
聯詠第2季合併營收為286.6億元，是近11季高點，季增23.8％、年增9.5％，小幅超越原預測區間275億元至285億元，歸屬母公司業主淨利為63.27億元，季增67.9％、年增69.2％，每股純益為10.4元。
聯詠累計上半年合併營收為518.05億元，年減2.7％，歸屬母公司業主淨利為100.94億元，年增12.1％，每股純益為16.59元。
聯詠上半年業績呈現小幅年減狀態，該公司先前提到，第2季有系統客戶提前拉貨的情形，惟記憶體缺貨價揚，導致手機、PC等部分終端產品售價調升，還要觀察下半年消費者的需求動向。
聯詠將於6日舉行法說會，估計將會釋出更多財報細節，以及後續營運與市況展望。
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