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市場押寶研華法說會行情 研華、廣積、研揚等多檔 IPC 股價漲停

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台股大漲，工業電腦（IPC）族群勁揚。研華（2395）將於5日下午舉行法說會，市場押寶法說行情，帶動研華早盤強攻漲停板，股價來到633元，上漲57元，在研華帶動下，包含廣積（8050）、研揚（6579）、友通（2397）、捷波（6161）跟進漲停，凌華（6166）、樺漢（6414）股價亦大漲。

研華受惠於全球客戶加速AI布局，帶動相關應用需求持續暢旺，激勵今年第2季稅後純益來到45.18億元，季增36%、年增127%，每股純益達5.2元，單季營收及獲利均創歷史新高紀錄。

研華今年第2季營收261.26億元，季增28%、年增46%；毛利率37.7%，季減1.5個百分點、年減2.3個百分點，主要受到短期關鍵原物料價格波動影響；營益率19.6%，季增1.3個百分點、年增2.1個百分點。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，面對關鍵原物料成本波動及供應鏈挑戰，研華上半年營收與獲利仍續創新高，主要受惠於全球客戶加速AI布局，帶動相關應用需求持續暢旺。

接單方面，研華第2季整體接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.44，維持暢旺水位。三大區BB值細項，北美、歐洲及中國分別為1.92、1.25及1.21，顯示主要市場終端需求動能持續穩健，整體營運展望樂觀。

在凌華部分，4日法說會釋出佳音。凌華總經理黃怡暾樂觀看待下半年營運，預估今年下半年業績相較去年同期有雙位數以上成長，且今年下半年營收將優於上半年。

接單狀況方面，凌華今年上半年B/B ratio達到1.5的水準。黃怡暾表示，下半年整體接單動能相當穩定，中長期B/B ratio若能維持在1.2至1.3以上，營運健康度會相當良好。

此外，因應記憶體、SSD及記憶體等關鍵零組件大漲，凌華自今年第2季起陸續向客戶轉嫁成本，雖然零售業與政府標案客戶因預算固定較難轉嫁，但多數客戶已逐漸接受調價。隨著成本轉嫁效益顯現，凌華預期下半年毛利率可望回升，全年毛利率目標維持在上半年約35%的水準。

廣積 漲停 研華

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