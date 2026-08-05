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台積電領軍衝鋒 台股盤中飆漲1562點創第8大漲點
美國和伊朗談判露曙光，市場期待荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）重啟有望，國際油價回落，美股創高，激勵台股開高走強，盤中最高44923.06點，大漲1562.4點，是歷史盤中第8大漲點，不僅收復月線約43753點，也重回季線約44194點支撐。
權王台積電最高2410元，漲90元，漲幅3.88%，市值增加至約新台幣62.5兆元。
到10時37分，加權指數44819.71點，上漲1459.05點，漲幅3.36%，成交值相對放大至7006.82億元，電子指數勁揚3.9%，金融指數漲0.67%，代表中小型股的櫃買OTC指數揚升3.3%。
主要電子權值股聯發科漲5.5%，台達電漲3.4%，鴻海、日月光投控漲逾3%，聯電勁揚4%。被動元件大廠國巨漲3.5%，記憶體族群南亞科勁揚6.6%，華邦電鎖漲停172.5元，力積電漲停66.1元。
股價超過千元的高價股強勢，竹陞科技、聖暉、欣興重返千元，高價股增至「47千金」。
摩爾投顧分析師林漢偉表示，美股道瓊和標普指數創新高，歐洲股市回到歷史高點區間，代表國際主要股市跌深反彈、資金回補，帶動台股今天盤勢走強，回到季線支撐，成交量也相對放大，代表前波出場的法人和主力籌碼開始回流，有利台股技術線型翻多。
展望台股後市，林漢偉指出，持續關注外資在台股期現貨市場布局，籌碼面是否與國際股市繼續連動，帶動台股短線繼續反彈。
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