台積電領軍衝鋒 台股盤中飆漲1562點創第8大漲點

第十屆BENCHMARK指標台灣年度基金大獎得獎名單出爐，統一投信再傳捷報，於7個獎項類別皆榮獲最佳基金公司-傑出表現大獎，得獎領域橫跨台股、亞股、全球股票、大中華股票、科技股、基礎建設產業、美股ETF。加上年初獲得的兩座金鑽獎及6座理柏台灣基金獎，統一投信歷年基金獎累計獲獎已達159座，投研團隊實力受到專業機構及投資人肯定。（資料來源：Asian Investor、BENCHMARK、S&P、Smart智富、理柏、渣打銀行、晨星、台北金融研究發展基金會歷屆得獎名單，統計至2026年7月23日。）

2026-08-05 03:32