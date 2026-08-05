鋒魁財報／雙引擎助攻 上半年 EPS 0.24元

鋒魁科技（7530）今年7月合併營收4,088萬元、年增307.8%；累計前7月營收達2億元，較2025年同期大增95.02%。在廠務工程與自有品牌新機成雙引擎助攻下，第2季及上半年EPS分別達0.5元及0.24元，順利轉虧為盈。

鋒魁表示，今年營運轉虧為盈是因自有品牌新機持續取得國際大廠訂單、廠務工程事業部正式展開接單，以及成本控管與營運效率改善共同累積的成果。業務營運已由過去以維修服務為主，逐步轉向設備、工程及技術服務並進的多元發展模式。

為擴大半導體產業服務範圍，鋒魁今年3月成立廠務工程事業部，切入半導體建廠、設備安裝及廠務系統工程市場。主要承接精密管路配置、真空管路工程、焊接預製、管路加熱帶包覆、設備改善、測漏檢測及現場技術支援等相關業務。目前已取得系統整合廠及相關客戶訂單，並陸續參與國際半導體客戶相關專案。除既有案件持續執行外，亦積極洽談半導體建廠、擴廠、設備改善及廠務工程新案，逐步建立專案實績及穩定接單基礎。

鋒魁科技表示，廠務工程事業部的成立，除新增營收來源外，也使服務範圍由真空設備維修與設備供應，進一步延伸至管路工程、現場安裝、系統整合及後續維護，有助於提高單一客戶的合作深度與整體專案價值。

在自有品牌設備方面，持續投入乾式真空幫浦新機的研發、測試及客戶端驗證。目前自有品牌新機已成功通過國際半導體大廠驗證，完成初期導入及現場實際運轉測試後，並持續取得客戶後續訂單。

半導體設備從測試、驗證到正式導入，通常需經過嚴格的規格確認、可靠度測試及現場運轉評估。鋒魁科技新機通過國際大廠驗證，且在驗證成功後持續獲得下單，代表產品已由研發與驗證階段，進入商業化及持續出貨階段，並成為公司上半年營收成長及轉虧為盈的重要推力。

展望2026年下半年，將持續深化與既有國際客戶合作，擴大自有品牌新機出貨，並爭取更多驗證、導入及後續訂單。廠務工程事業部也將持續掌握半導體建廠、擴廠及設備更新需求，擴大精密管路、真空工程及現場技術服務等專案規模。