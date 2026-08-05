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川湖創9,495元新天價 萬元近在咫尺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

伺服器滑軌廠川湖（2059）昨（4）日股價衝上漲停板9,495元新天價，準備叩關萬元。法人看好，川湖挾專利與技術優勢，業績看俏，是股價衝關萬元的最大助力。

川湖將在明（6）日公布第2季財報，並在7日舉行法說會，法人看好上季財報表現，預期隨著AI伺服器各平台持續擴大出貨，下半年業績可望優於上半年。

川湖6月營收44.43億元，續創單月歷史新高，月增17.2%，年增220.5%，並帶動第2季、上半年業績同步登頂。該公司第2季營收108.3億元，季增98.7%，年增156.1%，單季營收首度突破百億元大關；上半年營收162.8億元，年增99%。

川湖目前產品包括GPU、CPU、TPU、儲存（Storage）等各方面平台，極具多元性，市占率又高。因應業績快速成長，川湖全力啟動擴廠，總經理林淑珍之前表示，美國休士頓廠第3季量產，可望為下半年營運注入新動能。林淑珍強調，川湖從產品開發到智慧化生產系統，全部100%自主研發，同時，台灣二廠預訂2027年中投產，子公司川益規劃台灣廠第三、四期擴產，也預計今年底發包啟動。

伺服器 營收 財報

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