川湖創9,495元新天價 萬元近在咫尺

力積電創辦人黃崇仁7月31日突然辭世，他生前接受專訪時提到，力積電未來要「穩健經營」。力積電代理董事長謝再居昨（4）日表示，將遵循黃崇仁訂下的方向，未來力積電的步伐會更穩健、保守，不會躁進。

2026-08-05 01:12