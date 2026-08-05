力積電代理董事長謝再居：集團控股結構 不會異動

力積電（6770）創辦人黃崇仁7月31日突然辭世，他生前接受專訪時提到，力積電未來要「穩健經營」。力積電代理董事長謝再居昨（4）日表示，將遵循黃崇仁訂下的方向，未來力積電的步伐會更穩健、保守，不會躁進。

謝再居昨天並首次分享他在黃崇仁驟逝後的心情點滴。

他坦言，原本已逐步淡出第一線，準備退休，如今重新站回鎂光燈前。面對突如其來的變局，自己像是「趕鴨子上架」，但經過思慮後仍決定承擔穩定公司大局的責任，且針對集團控股結構，強調不會有變化。

他表示，接獲黃崇仁離世消息時，自己正在美國出差，一時難以置信，只能緊急安排返台，直到8月2日早上才從達拉斯趕回台灣，並隨即與公司經營團隊、黃崇仁家屬及親友密集討論後續安排，幾天下來可說是「兵荒馬亂」。

對謝再居而言，重新站到第一線，原本並不在人生規劃中。

他直言，隨著年紀漸長，體力與腦力已不如從前，兩年前辭去總經理職務，就是希望逐步退居幕後，為多年半導體生涯畫下較平靜的句點。

卸任總經理後轉任副董事長，他一度笑稱，那只是公司替他搭好的「退休台階」，讓他慢慢淡出營運核心，沒想到黃崇仁突然離世，原本通往退休的台階，如今反而成為重新承擔重任的「踏腳石」，把他送回公司決策最前線。

謝再居說，過去黃崇仁負責往前衝，他在一旁踩煞車、提醒風險，讓公司不致走得太快，如今，過去總在身旁衝鋒的人突然不在了，最後決策的責任落到自己肩上，他預告，未來力積電的步伐會更穩健、保守，不會躁進。

針對外界關注黃家持股、集團控股結構，謝再居強調，黃崇仁個人及家族持股將依法辦理繼承，目前集團股權結構沒有變化，家族也將繼續支持既有經營團隊。