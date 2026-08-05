力積電拚年年獲利、年年配息 總座朱憲國喊「三個不變」

力積電（6770）代理董事長謝再居昨（4）日表示，力積電已建立記憶體代工、邏輯晶圓代工，以及AI相關業務等三大營運支柱，不僅今年營運看升，明、後年也可望持續獲利，積極朝「年年獲利、年年配息」的目標邁進。

力積電創辦人黃崇仁7月31日突然辭世，原任副董事長謝再居依法暫代董座職務。謝再居昨天與力積電總經理朱憲國一起舉行記者會，是黃崇仁辭世後，公司最高階層首度對外說明未來發展方向。朱憲國並喊出力積電「三個不變」，包括本業向上趨勢不變、經營團隊不變，以及未來發展方向不變。

其中，經營團隊不變的目標，間接否認外傳在黃崇仁辭世後，公司經營權可能生變的說法。

謝再居指出，力積電已建立三大營運支柱，包括記憶體代工、邏輯晶圓代工，以及近年積極布局的AI與先進封裝相關半導體零組件及製程服務。其中，AI業務已逐步開花結果，將成為公司未來重要成長動能。

財務布局方面，謝再居指出，今年最大調整就是出售銅鑼廠予美光，交易完成後將挹注逾500億元現金，不僅有助降低負債比，也可減輕折舊及固定成本壓力，讓公司財務結構更加健康。

謝再居提到，力積電與美光的合作並未止於資產交易，未來還將延伸至高頻寬記憶體（HBM）相關晶圓後段製程代工及技術合作，可望提升力積電在AI記憶體供應鏈布局能量。

展望後市，朱憲國說，力積電本業向上的趨勢沒有改變，7月營收已較6月成長，隨著客戶需求回升及漲價效益逐步反映，8月起營運將持續增溫。

朱憲國指出，依目前接單及出貨狀況，今年第3季較第2季、第4季較第3季營收都可望呈現雙位數季增，全年營運逐季走高。

談到近期全球股市震盪及市場擔憂AI投資過熱，朱憲國認為，資本市場雜音並未反映在實際需求端，客戶拉貨力道、晶圓代工價格及市場供需依舊維持正向，公司當前持續調漲代工價格，缺貨情況也未見明顯改善，因此對下半年營運展望維持樂觀看法。力積電將持續深化AI、3D整合及先進封裝布局，並提高相關業務比重。