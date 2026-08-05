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南亞科7月績優 做一月抵一年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

台塑集團旗下DRAM大廠南亞科（2408）昨（4）日公布7月合併營收首度突破400億元大關、達438.68億元，連續九個月創單月新高，月增49.26%，並較去年同期大增7.2倍；前七月合併營收1,755.04億元，年增660.87%。

法人分析，南亞科7月業績相當驚人，不僅比2022年至2024年這三年的每一年營收還高，等於「做一個月生意抵過去一年」；即便去年陸續開始出現DRAM漲價效應，今年7月營收一個月已達去年全年營收約65%水準。

法人指出，南亞科7月營收大幅躍升，主要反映今年以來DRAM價格持續上揚效益逐步顯現，加上高容量產品比重提高，帶動平均銷售單價（ASP）明顯改善，使營運延續強勁成長動能。在AI帶動記憶體供需持續吃緊，下半年報價仍有上漲空間帶動下，將持續挹注南亞科營收及獲利。

展望後市，南亞科總經理李培瑛日前於法說會指出，AI需求強勁，推動記憶體產業供需結構出現重大轉變，雲端資料中心AI伺服器及一般伺服器對HBM、RDIMM需求持續攀升，進一步排擠手機、PC、車用及消費性記憶體供給。

李培瑛預期，供給吃緊的情況將延續數個季度以上，下半年記憶體售價可望續揚，毛利率也將進一步提升。

南亞科 營收 DRAM

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