達發科技AI布局進入收割期 光通訊營收今年拚增逾四倍

達發科技（6526）今（4）日舉行法人說明會，公布2季合併營收62.9億元，季增15.3%、年增13.9%，創單季歷史新高。相較於營收創高，市場更關注的是達發正式宣示產品結構轉型進入收割階段，AI資料中心、高速光通訊及無線Edge AI成為未來成長三大引擎，其中光通訊業務今年營收預估將較去年成長超過四倍，2027年可望再較2026年成長三倍以上，成為公司未來最具爆發力的新事業。

達發執行副總經理暨發言人謝孟翰表示，2026年是公司產品組合出現「結構性改變」的重要一年，兩大事業群同步擴大可服務市場（TAM）。有線網通基礎建設成功切入AI資料中心及大型雲端服務供應商（CSP）供應鏈，無線Edge AI則由過去藍牙音訊延伸至藍牙資料傳輸與商用B2B市場，替未來營運開啟新的成長曲線。

光通訊是本次法說最大亮點。受惠AI資料中心對高速光收發模組需求快速攀升，達發聚焦PAM4 DSP搭配TIA解決方案，50G產品持續放量，並打入全球前十大光模組廠，下半年更將開始出貨北美大型CSP專案；100G單通道產品也已取得多家客戶導入並陸續量產，帶動公司預估今年光通訊營收將較去年成長超過四倍，2027年在100G產品全面放量帶動下，營收規模有機會再成長三倍以上。同時，公司已完成200G SerDes IP建置，並同步開發新一代TIA產品，提前布局下一世代高速光互連市場。

除光通訊外，達發也將既有PON技術導入AI資料中心。公司指出，透過與美系客戶合作，將10G-PON光纖技術應用於Out-of-Band（OOB）帶外管理架構，可大幅減少管理設備及布線需求。根據客戶測試，新方案可節省99%的管理機櫃空間，同時降低管理功耗，協助資料中心部署更多AI運算節點，已成功打入大型CSP供應鏈，未來可望隨AI機房建置持續擴大採用。

乙太網產品也同步受惠AI需求成長。達發表示，PHY晶片除應用於AI資料中心OOB管理外，也受惠低軌衛星地面設備升級，帶動1G及2.5G PHY出貨增加；交換機（Switch）晶片則因非管理型及輕管理型產品需求升溫，成為今年另一項重要成長動能。

無線邊緣AI（Edge AI）方面，商務耳機布局多年後開始收成，今年上半年商務耳機營收較去年同期翻倍成長，高階產品占比提升，也推升整體藍牙音訊產品平均售價。此外，公司也將藍牙技術由音訊延伸至資料傳輸領域，積極布局高階電競鍵盤、滑鼠、遊戲控制器及電子貨架標籤（ESL）等商用市場，並已與全球前三大電競品牌合作，持續擴大B2B應用版圖。

展望本季，謝孟翰表示，隨AI基礎建設相關產品持續放量，加上商務耳機等新品量產，預期整體營收將持續穩健成長。法人認為，達發此次法說最大的意義，在於公司已由傳統網通與藍牙晶片供應商，逐步轉型為AI高速互連與資料中心網路晶片的重要供應商，未來光通訊及AI基礎建設相關業務可望成為推升營運成長的主要動能。