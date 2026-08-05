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環球晶Q2獲利攀近十季新高

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）昨（4）日召開法說會，公布第2季稅後純益37.79億元，季增99.3%，年增1.24倍，為近十季新高，每股純益7.9元。

環球晶第2季合併營收152.14億元，季增8.8％、年減5％，雖然營業利益率降至9.4％，但稅後淨利季增近一倍。上半年累計合併營收291.99億元，年減7.6％，毛利率20.7％，年減5.4個百分點，營業利益率9.9％，年減6個百分點，稅後淨利56.75億元，年增80.9％，每股純益11.87元。

環球晶表示，受惠半導體市場需求回溫及高階應用持續成長，第2季營收呈現季增，其中，日本新潟廠業績創單季新高，甫完成擴產的宇都宮廠包括6月、第2季及上半年出貨表現均改寫新猷。同時，環球晶指出，成熟製程相關應用包括工業及電源管理等需求也持續改善。先不論仍處於導入及量產爬坡階段的新增產能，其既有12吋晶圓產線維持滿載，8吋產線維持高稼動率，復甦動能也逐步延伸至6吋產品。

法人關切環球晶美國德州新廠第一期需要達多少產能利用率，才可達到損益平衡，徐秀蘭表示，目前該公司正與一些客戶針對價格結構進行討論。其次是，如果按照預期或更早收到美國財政部給予的先進製造業投資稅收抵免（AMIC），折舊也會隨之降低。

半導體 環球晶 營收

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