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緯創上半年每股純益7.78元
緯創（3231）昨（4）公布第2季稅後純益148.27億元，創新高，季增54%，年增1.28倍，每股純益4.72元，同步帶動今年上半年稅後純益衝上244.58億元，改寫同期新高，每股純益7.78元。
緯創今年第2季合併營收8,954.43億元、季增5.8％、年成長62.4％，毛利率5.66％、季增0.45個百分點，營收及獲利同步改寫新猷。
累計今年上半年合併營收1.74兆元、年成長94％，平均毛利率5.44％、年減0.3個百分點，稅後純益244.58億元，為同期新高，年增1.06倍，每股純益7.78元。法人預期，緯創下半年營運可望優於上半年水準，意謂今年獲利至少賺進1.5個股本起跳，全年獲利將創新高。
緯創董事長林憲銘表示，第2季獲利繳出比原預期更好的成績，代表這波AI仍在成長趨勢上，下半年將有機會保持上半年成長趨勢。
針對毛利率表現，林憲銘表示，雖然短期內要大幅提升毛利率到翻倍的機會相當低，不過，緯創透過ODM的基礎，替高毛利產品線的領域供給許多養分，雖然高毛利產品線在當前金額貢獻仍不顯著，但未來有機會快速放大，屆時將會替緯創帶來更好的產業收益價值。
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