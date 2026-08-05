中鋼9月盤價有望止跌 市場預期以平盤為主

鋼市風向變了，歷經連續兩個月降價後，中鋼（2002）9月盤價可望終止跌勢，市場預期將以平盤為主，甚至不排除部分產品小幅調漲，預告鋼鐵業第4季旺季行情提前暖身。

在大陸鋼廠減產、寶鋼率先漲價、亞洲鋼價築底，以及外銷接單回溫等多項利多支撐下，中鋼9月盤價不僅攸關國內鋼市信心，更被視為亞洲鋼市是否正式脫離谷底的重要觀察指標。

業內指出，若中鋼開出止跌甚至漲盤，即宣告鋼市價格戰告一段落，將帶動中鴻、中鋼構、新光鋼、燁輝、盛餘等鋼鐵族群營運展望同步改善。

中鋼內部透露，在亞洲鋼市築底、陸鋼減產形成支撐，以及外銷接單轉熱的情況下，中鋼9月新盤應不再續跌，以穩定市場信心。

中鋼業務副總李家丞表示，全球地緣政治影響經濟發展，雖然國際鋼市仍有諸多不確定因素，但情況似乎往好的方向推進。

李家丞指出，近二個月鋼價下修整理，國際鋼鐵市場出現供給收縮、原料止穩及大陸鋼廠挺價等變化，尤其外銷接單明顯回暖，加上寶鋼每公噸上調人民幣50元，雖然漲幅不大，但綜觀國內流通庫存逐步消化，9月新盤價應不再續跌。

近期大陸鋼市出現不同訊號，寶鋼8月內銷盤率先由跌反漲，收回前波部分跌幅，對亞洲鋼市具指標意義。

供給端也逐漸收縮。大陸鋼協統計，7月中旬重點鋼企粗鋼日產量降至201萬公噸、年減5.9%，重點鋼廠產量下滑，反映鋼廠因獲利不佳、設備檢修及政策要求，持續調整生產節奏。

事實上，鋼廠減產可降低亞洲低價鋼材外溢壓力。過去大陸內部需求不足時，大量鋼材轉向出口，往往壓低東南亞及台灣進口行情；若粗鋼供給持續下降，大陸鋼廠低價搶單的迫切性將減弱，有助熱軋、冷軋及鍍面鋼品止跌。