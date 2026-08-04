緯創法說會／再奪企業、CSP新客戶 董座：AI需求旺、拚今年交更好成績

ODM大廠緯創（3231）4日召開法說會並對未來釋出營運展望，董事長林憲銘指出，AI需求仍相當暢旺，且沒有感受到大環境對AI有放緩跡象，緯創會抓住這波機會，在今年交出更好的營運成績單。

針對目前AI伺服器出貨表現，總經理林建勳指出，Vera Rubin伺服器已經開始進入量產，預計明年出貨量能將會再度放大，且緯創在企業級（Enterprise）、雲端服務大廠（CSP）都有各取得新客戶，因此預期今年下半年AI伺服器出貨將保持強勁水準，且預估2027年上半年接單表現將可望持續上升。

其他產品線表現上，林建勳表示，通用型伺服器需求在今年下半年表現將可能相對上半年持平，另外PC則受到產品單價提升影響，預期下半年出貨量對比上半年可能將呈現10～20％的衰退，但由於產品單價提升，因此在營收貢獻上不見得會有如此高的衰退。