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宏碁資訊上半年每股賺9.49元
雲端及AI服務商宏碁資訊（6811）昨（4）日公布今年上半年稅後純益3.93億元，年增23.2%，營收、獲利皆創高，每股純益9.49元，第2季獲利亦改寫歷史次高、同期新高紀錄。展望後市，法人預估，宏碁資訊今年營收仍將交出雙位數成長。
宏碁資訊今年上半年營收59.24億元，年增13.8%；毛利率12.41%，年增0.15個百分點；營益率8.25%，年增0.25個百分點。
宏碁資訊今年第2季毛利率12.44%，季增0.07個百分點、年減0.06個百分點；營益率8.08%，季減0.34個百分點、年增0.22個百分點；稅後純益1.94億元，季減2.5%、但年增26.8%，每股純益4.69元。
宏碁資訊看好公部門與企業端對AI、雲端剛性需求持續，加上新增資安防護、數位轉型顧問等業務，帶動今年營運表現優於去年。
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