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一詮第2季EPS 0.62元 動能將擴大
一詮（2486）昨（4）日公告第2季歸屬母公司業主淨利1.45億元，季增1.18倍，為18季來新高，較去年同期轉盈，每股純益0.62元。
一詮累計上半年歸屬母公司業主淨利2.11億元，較去年同期轉盈，每股純益0.91元。
一詮第2季毛利率20.97%，季減0.08個百分點，年增8.46個百分點。累計上半年毛利率21.01%，年增13.58個百分點。
一詮受惠高階半導體散熱需求強勁，晶片散熱元件出貨顯著放量，帶動產品結構優化，高毛利產品比重攀升效益顯現。
展望後市，法人指出，一詮近年由傳統LED導線架積極跨入AI伺服器高階散熱領域，隨均熱片與加強襯板等產品全線放量，散熱元件營收占比已躍居第一大產品線，下半年營運動能可望擴大。
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