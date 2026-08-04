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合勤控第2季EPS 1.26元 璟德1.89元
合勤控（3704）第2季稅後純益5.15億元，季增3.38倍，較去年同期轉虧為盈，每股純益1.26元；累計上半年稅後純益6.3億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益1.55 元。
無線通訊整合元件與模組業者璟德第2季營業利益1.14億元，季增11.8%，年增3.07倍，稅後純益9,574萬元，與上季相當，每股純益1.89元，較去年同期每股純益5.63元衰退，主要因去年有資產優化貢獻業外獲利。
璟德累計上半年稅後純益1.92億元，每股純益3.21元，較去年每股純益7.1元衰退，主要因去年同期有業外貢獻。
網通廠神準第2季稅後純益4,188萬元，季增六倍，年減44.9%，每股純益0.71元；累計上半年稅後純益4,784萬元，年減79%，每股純益0.81元。
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