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台勝科第2季每股純益0.12元 宏達電-0.33元
半導體矽晶圓廠台勝科（3532）昨（4）日公告第2季歸屬母公司業主淨利4,794.1萬元，擺脫今年首季與去年同期虧損態勢，每股純益0.12元；上半年歸屬母公司業主淨損2,027.4萬元，每股淨損0.05元。
台勝科上半年因新廠折舊攤提費用增加，導致獲利不如預期，下半年面對矽晶圓市場全面好轉的有利環境，8吋及12吋矽晶圓廠已滿載生產，且與客戶溝通調漲價格得到非常正面的回應，公司有信心下半年獲利可望優於上半年。
宏達電（2498）昨（4）日公告第2季每股淨損0.33元，虧損較首季每股淨損0.29元微幅擴大，但較去年同期每股淨損0.86元收斂；上半年每股淨損0.62元，不如去年同期。
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