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融程電第2季EPS 2.48元 搶軍工商機
工業電腦廠融程電（3416）受惠軍工國防業務帶動，激勵今年第2季稅後純益約2億元，季增37.9%、年增110.5%，創單季新高，每股純益2.48元。展望後市，融程電預期，今年營運逐季成長，全年營收目標兩位數增長不變，續創新高。
融程電累計今年上半年營收21.23億元，年增30.4%；毛利率38.55%，年減2.83個百分點；營益率17.6%，年減3.03個百分點；稅後純益3.45億元，年增42%，EPS為4.28元，上半年營收、獲利、EPS皆改寫新高。
融程電表示，公司聚焦邊緣AI在國防軍工及無人載具領域部署與應用，推出國防軍工無人機與機器人應用的強固型邊緣AI平台，配合跨產業機器人部署與國防軍工/航海強力拉貨推升營收成長，搶攻國防軍工、船舶海事電腦、智慧製造、智慧醫療、物流到智慧城市等應用擴展全球產業鏈，成為業績成長重要來源。
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