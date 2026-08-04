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富邦媒營運拚季季高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
富邦媒總經理谷元宏。聯合報系資料照
富邦媒總經理谷元宏。聯合報系資料照

momo富邦媒（8454）昨（4）日舉行法說會，總經理谷元宏表示，市場競爭不再只關注價格競爭，強化服務力是關鍵，審慎樂觀看待下半年營運有望逐季走揚，脫離2025年完全價格競爭態勢。

富邦媒董事長蔡明忠今年參加富邦媒股東會時指出，希望透過併購擴大規模，併購重點放在momo「缺什麼」，更向市場喊話，希望被併購請自己來報名。

延續併購話題，法人關注，併購標的及是否影響股息政策。谷元宏表示，朝向併購的方向準備，但目前momo幾乎是零負債經營，因此過去七、八年股利政策慣例，目前沒有改變。

谷元宏表示，觀察今年上半年台灣電商市場仍持續成長，台灣電商滲透率提升至14.2%，但相較全球滲透率的26%，仍有提升空間。

近期momo受到酷澎以補貼大打價格促銷戰影響，營運呈現衰退，法人關注後續電商市場展望。谷元宏指出，現在電商市場競爭不再「只是」價格競爭的促銷手法，而是服務力的競爭，更顯見價格競爭是短期競爭手段，長期在毛利率到一個水準下，還是得訴諸服務力提升，審慎樂觀看待下半年營運會逐季更好，可望脫離2025年完全價格競爭的態勢。

momo持續推進零售（momo購物的1P）與mo店+平台（3P）雙引擎策略。零售業務深化原廠品牌合作、擴充商品供給並強化會員經營；平台業務則透過商家拓展、供給擴充及平台治理，維持雙位數成長。

谷元宏表示，截至2026年6月底，mo店+精選商家突破1萬家，上架商品數約370萬項，進一步擴大商品供給與品類完整度。零售媒體聯播網運用第一方數據及消費洞察，協助品牌與商家提升廣告投放精準度。

富邦媒 併購 momo

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