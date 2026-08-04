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達發：第3季營運穩健向上

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
達發董事長謝清江。聯合報系資料照
達發董事長謝清江。聯合報系資料照

聯發科旗下IC設計廠達發（6526）昨（4）日召開法說會，公司預估，隨著有線網通事業群AI基礎建設相關產品放量，加上無線邊緣AI事業群新產品量產，本季營收將持續穩健成長，今年光通訊相關業績將是去年的四倍以上。

達發表示，今年在產品組合結構性改變取得關鍵進展。有線網通基建領域方面，高速傳輸與連結技術進入AI基礎建設及大型雲端服務供應商（CSP）供應鏈，帶動AI資料中心相關營收進入加速擴張期；在無線邊緣AI領域，除了藍牙音訊產品聚焦高階應用外，也將藍牙技術延伸至應用廣泛的藍牙傳輸領域，目標拓展B2B商用市場。

有線網通基礎建設事業群方面，達發指出，其光通訊業務今年主要貢獻來自單通道50G SerDes產品，已與一家大型CSP客戶合作，預計下半年出貨。至於單通道100G SerDes，已在多家模組廠開案，預期明年光通訊業務營收有機會年增三倍以上，而200G SerDes產品也在積極開發中。

達發認為，受惠可插拔式光收發模組市場需求持續增加，客戶規模拓展，及替換潮帶來的需求，預估今年光通訊相關營收將是去年的四倍以上。

寬頻及乙太網產品線方面，達發提到，已從既有的網通市場，拓展至AI資料中心市場。其寬頻業務在歐美市場布局持續發酵，相關出貨穩健成長，以10G-PON成長最為強勁。至於下一代25G-PON 產品，預計將於明年量產。

至於乙太網業務，達發在PHY與交換機產品的同步帶動下，營收規模持續擴大。在低軌衛星領域，隨著客戶加速布局地面接收設備及拓展企業商用領域，帶動其1G及2.5G PHY晶片出貨增長。

達發先前已公布第2季合併營收62.89億元，季增15.3％，年增13.9％，創單季新高；淨利8.86億元，季增18.8％，年增16.9％，每股純益5.25元。上半年合併營收117.44億元，年增9.3％；歸屬母公司業主淨利16.28億元，年增7.9％，每股純益9.72元。

達發 網通 光通訊

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