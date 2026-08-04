緯創財報／第2季獲利創新高 上半年EPS達7.78元

緯創（3231）4日公告今年第2季財報，單季合併營收為8,954.43億元、季增5.8％、年成長62.4％，毛利率5.66％、季增0.45個百分點，稅後純益148.27億元、季增約54％，相較去年同期大幅增加128％，每股純益4.72元。其中，合併營收及獲利表現都寫下單季新高水準。

累計今年上半年合併營收為1.74兆元、年成長94％，平均毛利率5.44％、年減0.3個百分點，稅後純益244.58億元，創歷史同期新高，相較去年同期大幅增加106.6％，每股純益7.78元。法人預期，緯創下半年營運將可望優於上半年水準，代表今年獲利至少將有1.5個股本起跳，幾乎可確定今年全年獲利表現將創下新高。

董事長林憲銘表示，第2季獲利表現繳出比原先內部預期更好的成績，代表這波AI仍在成長趨勢上，預期下半年將有機會保持如上半年的成長趨勢，推動營運更加亮眼。