凌華接單穩 展望樂觀

工業電腦大廠凌華（6166）昨（4）日舉行法說會，總經理黃怡暾樂觀下半年營運，在接單動能穩定下，預估下半年營收較去年同期有雙位數以上成長，並優於上半年，此外，凌華第2季已啟動價格轉嫁策略，預期下半年毛利率將回穩。

凌華受惠美洲、亞太及歐洲三大區域市場同步成長，加上自動化產品、模組化電腦、GPU與工業用面板等四大產品線出貨強勁，今年上半年稅後純益約6.8億元，年增逾12倍，每股純益3.12元，超越2025年全年的2.35元。

接單狀況方面，凌華今年上半年訂單出貨比（B╱B值）達1.5。黃怡暾表示，下半年整體接單動能穩定，中長期B╱B值若維持1.2至1.3以上，營運健康度會相當良好。

此外，因應記憶體、SSD等關鍵零組件大漲，凌華自第2季起陸續向客戶轉嫁成本，雖然零售業與政府標案較難轉嫁，但多數客戶已逐漸接受調價。隨著成本轉嫁效益顯現，凌華預期下半年毛利率可望回升，全年毛利率目標維持在上半年約35%的水準。

針對區域市場表現，黃怡暾指出，上半年美洲市場表現亮眼，占總營收比重已提升至34%。考量美洲市場仍有極大的成長空間，凌華目前在美國主要據點位於加州聖荷西，未來計劃在美國中部及東部進一步擴大當地業務團隊與分公司布局。

在機器人業務方面，凌華目前相關產品營收占比6%至7%。目前正在進行中的機器人專案共有十個。

由於機器人專案從開發到量產約需一至兩年時間，黃怡暾預估，機器人專案將於2027年底至2028年陸續進入量產階段，屆時將對營收帶來更顯著貢獻。