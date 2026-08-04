達方上半年EPS 0.51元 衝兩業務

達方（8163）昨（4）日召開法說會，總經理蔡耀坤表示，今年陸續完成收購海昌電子及佺璟科技策略投資案，深化AI電源及液冷散熱布局，未來結合達方的電池產品，從邊緣AI應用向上延伸至資料中心，帶動AIoT業務轉型。

達方並公布第2季稅後純益8,600萬元，為六季來高點，季增51.6%，年增41%，每股純益0.31元；上半年稅後純益1.43億元，年增19%，每股純益0.51元。展望下半年，蔡耀坤表示，審慎樂觀看待，惟IT應用因CPU、記憶體缺料壓力大，終端陸續調漲價格恐影響買氣，過往上、下半年營運比重為45：55，今年可能50：50或60:40，下半年筆電市場上來有挑戰。

至於電池相關產品，從eBike陸續延伸至工業及機器人應用，蔡耀坤表示，下半年有一些機器人及無人機需求。