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富喬上半年EPS 2.24元 賺贏去年
玻纖布廠富喬（1815）昨（4）日公布第2季財報，受惠AI伺服器、高速交換器等高階應用需求升溫，加上產品組合持續改善，單季稅後純益衝上8.43億元，創新高，季增84%，每股純益1.45元。
富喬上半年稅後純益13億元，僅半年就超越去年全年獲利8.56億元，每股純益2.24元，透露高階玻纖材料需求強勁帶來的正面效益，已明顯反映在獲利表現。
富喬第2季營收21.3億元，季增13.3%，年增49.8%；毛利率40%，季增4個百分點，年增15.5個百分點；營益率25.7%，較首季提高4.3個百分點，年增11.5個百分點；稅後純益8.43億元，季增84%，較去年同期虧損3,359萬元大幅轉盈。
富喬上半年營收40.13億元，年增43%；毛利率38.1%，年增11個百分點；營益率23.7%，年增6.8個百分點；稅後純益13億元，約為去年同期1.38億元的9.4倍，每股純益2.24元。
展望後市，富喬看好AI伺服器與高速交換器規格持續升級，預期下半年低介電常數（Low Dk 2）產品出貨比重還會提高；應用於IC載板的低熱膨脹係數（Low CTE）產品，客戶需求同樣強勁，公司現階段持續優化製程與生產學習曲線。
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