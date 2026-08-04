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永擎第2季EPS 9.76元 獲利攀新高
AI伺服器廠永擎（7711）昨（4）日公布第2季稅後純益6.85億元，創單季新高，季增26.8%，年增234%；第2季每股純益（EPS）9.76元。法人預期，下半年進入傳統旺季，業績可望優於上半年。
永擎上半年稅後純益12.24億元，創同期新高，年增2.05倍，上半年EPS為17.44元。
永擎第2季毛利率18.94%，季增6.55個百分點，年增12.2個百分點，改寫新猷。
永擎先前表示，不論是AI伺服器、一般伺服器或是ASIC伺服器的需求都很強勁，今年業績可望強勁成長，同時，輝達新一代Vera Rubin平台明年出貨，對明年展望樂觀看待，法人預估，永擎今年營收將高雙位數成長。
永擎董事長許隆倫先前指出，AI伺服器需求很強，目前輝達供貨稍微慢一點，第2季營收受到一點影響，第3季就會上來，出貨產品包括輝達B200、B300系列，以及RTX系列。
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