富世達第2季EPS 12.39元

軸承暨AI水冷零組件大廠富世達（6805）昨（4）日召開法說會，公布第2季稅後純益8.49億元，季減7.4%、年增157.2%，每股純益12.39元。

展望未來，總經理徐安賜指出，受惠AI資料中心需求暢旺，公司持續看好下半年營運，預料毛利率會比上半年更好。

富世達今年第2季營收37.4億元，季減10.6%、年增42.7%，毛利率34.05%，季增1.74個百分點、年增9.98個百分點；累計上半年營收79.24億元，年增62.6%，稅後純益17.66億元，年增157.1%，每股純益25.77元，創新高。

徐安賜表示，第2季營收、獲利均較首季的衰退原因，主要來自手機客戶處於新舊產品交替期以及消費性電子淡季所致，不過，受惠AI伺服器相關業務比重大幅提升，因此毛利率較首季優異。

據悉，富世達今年上半年折疊機軸承業務占整體營收比重約38%，較去年71%明顯縮小，而AI伺服器產品的比重則是從去年19.2%，快速擴張為55.7%；其中，AI伺服器因毛利率較高，因此推升富世達獲利表現持續成長。

展望下半年，徐安賜強調，隨著水冷散熱在AI資料中心的滲透率持續擴大，加上GPU、ASIC的案子越來越多，公司的水冷快接頭、滑軌等產品出貨動能也會持續轉強，預料下半年毛利率將逐季走升，全年營收約年增30至40%，展望樂觀。

由於近期AI市場雜音四起，對此，徐安賜認為，從手中的訂單以及客戶的反饋來看，AI伺服器的需求依然很強，公司也有許多新專案將在第3季開始投產。