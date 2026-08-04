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群電上半年EPS 3.04元 業外貢獻大

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

群電（6412）昨（4）日公布第2季稅後純益8.14億元，季增一倍，年增74%，為六季來最佳，每股純益2.03元，主要受惠業外轉投資收益貢獻；上半年稅後純益12.19億元，年增40%，每股純益3.04元。公司預期，下半年成長動能來自低軌衛星等通訊電源產品。

群電昨天並公布7月合併營收25.31億元，月減18%、年減13%，主要受半導體缺料影響；前七月合併營收營收187.59億元，年減8.4%。

展望後市，群電總經理曾國華表示，下半年主要成長動能來自低軌衛星等通訊電源產品，尤其高瓦數高階產品第2季後大量出貨，至於AI及傳統伺服器電源新產品陸續送樣及測試，最快明年首季有望量產，貢獻營收。

目前群電通訊電源已切入美系一線通訊大廠供應鏈，預計第4季陸續量產，為營運添新動能。法人看好，群電下半年營運有望優於去年，整體獲利較去年成長。

筆電電源方面，群電表示，在成本壓力下，終端品牌陸續漲價，客戶短期拉貨態度可能較趨審慎，公司持續配合客戶380W以上新電競產品導入，優化產品組合。

群電上季營收受惠通訊電源及伺服器電源營收同步成長，單季營收84.43億元，季增8.5%，年減7.5%。惟受原物料成本上升影響，營業利益1.96億元，季減41.4%，年減65%。在業外轉投資收益貢獻下，每股純益2.03元；累計上半年每股純益3.04元。

群電表示，第2季受原物料價格大漲及人民幣升值影響，採購成本上升，毛利率承受短期壓力。公司已積極與客戶協商調整價格，預期本季毛利率有望回溫，惟因各產品及客戶調整時程不同，成本反映仍存在時間差。

群電認為，隨著價格調整逐步落實，預期成本壓力可望逐步緩解，未來將持續優化產品組合，強化整體獲利能力。群電昨天股價收81.8元，上漲3.1元，外資連兩日買超。

群電 營收 低軌衛星

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